С 15 по 17 мая спасатели вновь обследуют Кутурчинское белогорье по заданию следователей. Ищут семью Усольцевых: Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочку Арину, бесследно пропавших во время похода выходного дня 28 сентября 2025 года. Вместе с ними исчезла и их собачка породы корги. Мы уже писали о том, при каких обстоятельствах группа людей с питомцем могла сгинуть разом.

На этот раз, специалисты особенно тщательно осматривают горный склон и курумники – нагромождения камней в горах размером от булыжника до глыб величиной с дом. Человек – песчинка в этих каменных реках, легко затеряться – сложно отыскать. К тому же, снег сошел далеко не полностью. Массовые поиски с участием волонтеров еще не возобновили. Напомним, их отозвали в октябре, когда установился снежный покров. Работать в таких условиях не имеющим специальной подготовки добровольцам было опасно. С того времени ищут семью только профессионалы: спасатели, альпинисты и спелеологи.

Может, пора организовать полномасштабные поиски? Почему в их зоне, охватывающей сотни километров, до сих пор работает лишь горстка людей? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «КП»-Красноярск.

«Нынче снежный год»

Многие недоумевают: почему поски ведутся точечно и такими малыми силами? В краевом учреждении «Спасатель» удалось узнать, что на месте работают четверо специалистов из Красноярского поисково-спасательного отряда, в распоряжении которых четыре единицы техники. Другой обсуждаемый вопрос: насколько сейчас подходящие условия для поисков именно сейчас, в середине мая?

Корреспондент «КП»-Красноярск задал эти вопросы Алексею Исиченко – гиду, опытному походнику и человеку, который хорошо знает Кутурчинское белогорье и бывал там в разные сезоны. Волонтером он участвовал в поисках семьи еще в октябре 2025 года.

Первый и самый главный вопрос: а снег-то полностью сошел?

– Снега там сейчас очень много еще в горах. Нынче снежный год, – поделился Алексей.

То есть, острова сугробов в тайге и белые шапки в горах сохранились до сих пор. И это не шутка. Немудрено, ведь глубина снега в январе в этх местах достигала двух метров, а весна в Красноярском крае в этом году выдалась холодная. Минусовая температура и снег изрядно надоели жителям Красноярска, а в горной тайге условия еще более суровые.

Поэтому важно понимать, что спасатели сейчас не исследуют каждый метр, а проводят разведывательно-подготовительные работы: смотрят, где снег растаял, где еще сыро и грязно, куда можно безопасно вывести людей.

Точной даты, когда разрешат работать волонтерам, пока нет. Специалисты склоняются, что это произойдет в течение мая. Возможно, в двадцатых числах. Конечно, все будет зависеть от погоды и условий на месте.

Когда лучше искать: сейчас или в июне?

Алексей уверен: тянуть не стоит, часть земли и скал уже освободилась от снега, можно действовать. Но и иллюзий питать не надо.

– Я думаю, искать можно уже начинать. Но меньше снега станет только в июне, – оценил ситуацию походник.

Если ждать полного таяния – можно потерять еще несколько недель. А если волонтерам лезть сейчас – есть риск, что люди просто провалятся в мокрые курумники (каменные реки) по пояс.

15 мая спасатели обследовали четыре крупных каменных россыпи на высоте 985 метров и девять квадратных километров склона, где семья могла спускаться. Увы – снова никаких следов. Поиски продолжаются.

Их осложняет то, что точный маршрут семьи неизвестен. На базе отдыха в поселке Кутурчин, где остановились туристы, они спрашивали про путь к скальному массиву Буратинка и Мальвинка, а это не одно и то же. Есть предположение, что группа вообще могла отправиться на поиски так называемого камня желаний, который хотела увидеть Ирина. То есть, сошла с тропы, не зная местности. Уйти в сторону и заблудиться людей на любом отрезке пути могли заставить непогода, выбежавший дикий зверь или потерявшаяся собачка.

Когда могут обнажиться следы пропавшей группы?

Бесследное исчезновение целой группы породило множество версий, в том числе конспирологических: от бегства за границу таким образом до ухода отшельниками вглубь тайги, где в лесном домике заранее было припасено все необходимое для жизни. Взрослый сын Ирины Усольцевой Данил Баталов верит, что мама, отчим и сестренка живы. Он не исключает, что они могли куда-то уехать по серьезным причинам, не предупредив родных.

Но следователи и опытные таежники склоняются к несчастному случаю во время непогоды и резкого похолодания. Семья вышла на маршрут в солнечную погоду в легкой экипировке, а через несколько часов температура воздуха упала и пошел снег. Он мог прикрыть следы возможной трагедии, а вскоре лег мощный покров, который держался всю зиму и большую часть весны.

И тут возникает логичная версия: как только снег растает, сборщики черемши или туристы наткнутся на следы пропавших. Но Алексей Исиченко не разделяет эту уверенность:

– Местность очень сложная. Пересеченная. Многие стараются не сходить с троп. Вероятность найти следы у местных жителей и туристов есть, но очень маленькая, – говорит он.

К тому же, в последний раз Усольцевых видели туристы в районе массива Буратинка, а что делать на скалах и в курумниках охотникам за дикоросами? В каменных реках и расщелинах тех же черемши и папоротника нет. Скорее, местные жители будут промышлять в таежной зоне.

Муссируется еще один жуткий, но вероятный для тайги сценарий. После того, как снег отступит и обнажатся труднодоступные места, вроде расщелин, место возможной трагедии первыми могут найти не люди, а хищники. Если оно не в горах, а в тайге, то во второй половине июня там поднимется трава по пояс, и заросли просто «затянут» следы людей. Дикая природа далеко не всегда раскрывают свои тайны.

В качестве мрачного аргумента можно вспомнить историю 2019 года. В тех самых местах пропал местный житель, 67-летний опытный таежник Владимир Шатыгин. Его искали всем миром, но так и не нашли до сих пор. Тоже как сквозь землю провалился. Удастся ли когда-нибудь разгадать его тайну исчезновения и семьи Усольцевых – покажет время.

