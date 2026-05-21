Красноярску повысили кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг городу Красноярску по национальной шкале на уровне ruAA-, прогноз «Стабильный». Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, сейчас это самый высокий уровень кредитного рейтинга среди городов-миллионников в России.

Рост рейтинга (ранее он держался на уровне ruА+), по мнению экспертов агентства, обусловлен высоким уровнем развития экономики и демографии, низким уровнем безработицы, сбалансированностью бюджета и сильными позициями по долговой нагрузке.

Доходы бюджета краевого центра увеличились на 12% и составили 71,1 миллиарда рублей. Расходы в 2025 году выросли на 16,6% по сравнению с 2024-м и сложились на уровне 71,5 миллиарда.

Бюджет города исполнен с «техническим» дефицитом в объеме 0,5 миллиарда рублей.

Прогноз агенства с высокой долей вероятности рейтинг продержится ближайшие 12 месяцев.

Ранее стало известно, что Красноярский край занял шестое место в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии в 2026 году: на среднемесячную чистую зарплату жители могут приобрести 22 216 кВт/ч (тариф — 4,13 рубля за один киловатт-час).

Возглавила список соседняя Иркутская область: здесь жители могут приобрести 45 997 кВт/ч в месяц.