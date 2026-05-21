В Красноярском крае три недели ищут провалившегося под лед мальчика

В Канске уже три недели продолжаются поиски семилетнего мальчика, утонувшего 1 мая. Накануне спасатели Красноярского края вновь проводили мероприятия на реке Кан, пытаясь найти тело школьника.

Напомним, что он вместе с товарищем решил попрыгать по плавающим бревнам, упал в воду и погиб. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В среду специалисты КГКУ «Спасатель» провели осмотр береговой линии протяженностью 18 километров и обследовали пять тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота. Найти тело пока не удалось.

Кроме того, спасатели продолжают искать 38-летнего мужчину из Лесосибирска, который 18 мая прыгнул в Енисей, а также ачинца, пропавшего в лесу еще 21 марта 2025 года.