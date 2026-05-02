В Канском округе мальчик прыгал по бревнам на реке и утонул. Фото: СК

В Канском округе мальчик прыгал по бревнам на реке и утонул – следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства трагедии. Предварительно известно следующее. Накануне 1 мая два мальчика из села Бражное гуляли и пришли на берег реки Кан.

К берегу прибило несколько бревен – приятели стали прыгать с одного на другое. Семилетний мальчик упал в воду и утонул. Тело его до сих пор ищут спасатели. Его товарищ не пострадал. Видимо, он и сообщил взрослым о случившемся.