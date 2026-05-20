В Красноярском крае продолжает падать уровень рождаемости: в 2025 году в регионе, по данным министерства здравоохранения, родились 23 594 ребенка — это на 1093 человека меньше, чем в 2024-м. Как пишет «Запад24», эти цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова.

Она представила доклад «О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2025 году». Демографической ситуации в регионе посвящен отдельный раздел. Так, тенденция по снижению рождаемости длится непрерывно с 2014 года.

Также в 2025 году впервые произошло снижение численности многодетных семей в регионе — с 51 354 до 50 144.

Из доклада следует, что на 1 января 2025 года численность населения нашего края составила более 2,8 млн человек.

