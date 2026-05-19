Годовая инфляция в Красноярском крае замедлилась почти вдвое

В апреле 2026 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 5,74% (по сравнению с апрелем 2025-го). Согласно данным Красноярскстата, больше всего за подорожали услуги — на 9,26%.

На 5,04% в цене выросли продовольственные товары, а непродовольственные – на 3,74%.

Кстати, в прошлом году показатели были заметно выше — 13,57%, 13,61% и 6,14% соответственно. Согласно информации от специалистов, общая годовая инфляция тогда составляла 10,95% — почти вдвое больше нынешнего уровня.

Ранее стало известно, что наш край занял шестое место в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии в 2026 году: на среднемесячную чистую зарплату жители могут приобрести 22 216 кВт/ч (тариф — 4,13 рубля за один киловатт-час).

Возглавила список соседняя Иркутская область: здесь жители могут приобрести 45 997 кВт/ч в месяц.

