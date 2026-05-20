В Красноярске уровень Енисея за сутки снизился на два сантиметра

В Красноярске уровень воды в реке Енисей снизился на два сантиметра. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в администрации города.

Сейчас уровень воды держится на отметке в 321 сантиметр (неблагоприятный уровень — 290 сантиметров). Напомним, что от разлива реки пострадали набережные краевого центра и дороги к дачам.

В крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 170 огородов и 14 участков автомобильных дорог. Ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.