Один из старейших ТЦ Красноярска сменит название и стиль

В Красноярске торговый комплекс «На Свободном» сменит название и стиль. По словам управляющей объектом Анны Степанюк, ребрендинг станет первым этапом дальнейших изменений — планируется постепенно обновлять пространство, сделав его «более современным и удобным».

Один из старейших торговых центров города продолжит работу под брендом ТЦ «Свободный».

– Сегодня людям важно не только покупать, но и чувствовать себя комфортно, свободно проводить время, встречаться, отдыхать. Именно в эту сторону сегодня развивается объект, – говорит Екатерина Ткачева, директор по маркетингу группы компаний «Аврора», управляющей ТЦ.

Торговый центр на проспекте Свободный открылся 12 декабря 2001 года на территории бывшего радиотехнического завода. Его общая площадь превышает 37 тысяч квадратных метров.

