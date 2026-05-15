Красноярцам показали будущую зону отдыха у парка флоры и фауны «Роев ручей»

Изображение: администрация Красноярска

Красноярцам показали будущую зону отдыха у «Роевого ручья» — туристический кластер создадут на территории между «Столбами» и зоопарком. В мэрии напомнили, что ранее город получил субсидию на эту цель. Общий объем финансирования — 100 миллионов рублей.

Проект «Заповедье» включает в себя три зоны: экодеревню «Брусника», зону у пруда и «Тропу знаний».

На первой локации появятся хозяйственные постройки, кузница, центральная площадь для проведения мероприятий и контактная мини-ферма. Пешеходный маршрут «Тропа знаний» свяжет пруд с Лалетинской дорогой. Тропу оборудуют местами отдыха и навигацией с познавательным контентом о природе, геологии и культуре края.

Cоздание финального облика территории запланировали на 2027 год. Проектно-сметную документацию разработают в 2026-м.

Ранее мы писали, что в Красноярске в рамках подготовки города к 400-летию началось обновление улицы Сурикова — работы пройдут на участке от Дубровинского до Марковского.