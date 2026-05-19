В Красноярском крае подтопило три жилых дома

На утро 19 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 138 огородов и 14 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Чулым (поселок Балахта) уровень воды составил 520 сантиметров (опасная отметка — 473), а на Муре (село Ирба) — 530 сантиметров (опасная отметка — 529).

Кроме того, сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее в Красноярске.

Ранее мы писали, что 20 мая особый противопожарный режим введут еще в четырех муниципальных: Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском.