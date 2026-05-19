В Красноярске река Енисей за сутки поднялась еще на 12 сантиметров

В Красноярске продолжает расти уровень воды в Енисее: за последние сутки река поднялась еще на 12 сантиметров. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в администрации города.

Сейчас уровень воды держится на отметке в 322 сантиметра. За последние 18 часов изменений нет.

Напомним, что от разлива реки пострадали набережные краевого центра и дороги к дачам.

C 18 мая объем сброса на Красноярской ГЭС увеличили до пяти тысяч кубических метров в секунду. Это сделано для того, чтобы урегулировать уровень воды в водохранилище до безопасных отметок. Причина — многоснежная зима, а также большие объемы снега в верховьях Енисея и его притоков.

