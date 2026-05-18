В Красноярске уточнили график отключения горячей воды

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске опубликовали уточненный график отключения горячей воды. В СГК напомнили, что коррективы внесла прохладная погода.

Первое отключение горячей воды в краевом центре в 2026 году должно было стартовать 18 мая. Однако по обновленному графику это произойдет 27 мая:

27 мая – 5 июня: Октябрьский, Железнодорожный, Центральный районы и большая часть Свердловского;

15 – 24 июня: Ленинский и Кировский районы, а также Березовка, улицы Авиаторов, Партизана Железняка, Семафорная, Вавилова, Краснопресненская, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной) и Водники;

13 – 22 июля: Советский район;

2 – 4 июня и 3 – 13 августа: микрорайон Солнечный.

Энергетики приступают к гидравлическим испытаниям. Проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.

Отопительный сезон в краевом центре продлился 225 дней и завершился 6 мая. После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.