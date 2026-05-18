В Красноярском крае остаются затопленными 155 огородов

На утро 18 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 155 огородов и 16 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кеть (село Лосиноборское) уровень воды составил 880 сантиметров (опасная отметка — 885). Ожидается превышение опасной отметки на Чулыме (поселок Балахта) и Енисее (село Верещагино).

Кроме того, сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее в Красноярске.

Тем временем на трассе Шарыпово – Ужур – Балахта выпал снег. Почти зимними фотографиями поделились краевые дорожники.