НовостиПроисшествия18 мая 2026 6:20

В Красноярском крае остаются затопленными 155 огородов

Сохраняется превышение неблагоприятной отметки 290 сантиметров на реке Енисей в Красноярске
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На утро 18 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 155 огородов и 16 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кеть (село Лосиноборское) уровень воды составил 880 сантиметров (опасная отметка — 885). Ожидается превышение опасной отметки на Чулыме (поселок Балахта) и Енисее (село Верещагино).

Кроме того, сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее в Красноярске.

Тем временем на трассе Шарыпово – Ужур – Балахта выпал снег. Почти зимними фотографиями поделились краевые дорожники.