Шарыповские спасатели эвакуировали 37 жителей из затопленных территорий

В Красноярском крае паводковая ситуация остается напряженной. Фото: КГКУ "Спасатель"

Шарыповские спасатели эвакуировали местных жителей из затопленных территорий. В минувшие выходные они продолжили мониторить паводковую ситуацию в селе Александровка Боготольского муниципального округа.

По согласованию с органами местной власти спасателями была организована временная переправа местных жителей на плавсредствах. За выходные дни переправлено 37 человек. Поскольку ситуация там стабилизировалась, спасатели Шарыповского ПСО вернулись в подразделение.

Однако ситуация в южных районах Красноярского края продолжает оставаться напряженной. Так, из-за увеличения сброса Красноярской ГЭС уровень Енисея в черте города значительно поднялся и местами вода подтопила набережную.