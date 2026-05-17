В Красноярском крае остаются затопленными 156 огородов

На утро 17 мая в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 156 огородов и 16 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется превышение неблагоприятной отметки 290 сантиметров на реке Енисей в Красноярске.
Ожидается превышение опасной отметки на реке Кеть (село Лосиноборское) и реке Бирюса (село Почет).
Ранее мы писали, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые ищут пропавшую семью Усольцевых, обследовали 11 километров подъездов к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка.