Красноярские спасатели в поисках Усольцевых обследовали 11 км подъездов к тропам

16 мая сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые ищут пропавшую семью Усольцевых, обследовали 11 километров подъездов к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Родственников найти не удалось.

Поиски семьи будут продолжены, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Напомним, осенью 2025 года супруги Усольцевы решили прогуляться в течение дня по живописному маршруту, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После семью никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.

