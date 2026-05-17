Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении кадетов в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отравлении 33 курсантов Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. По предварительным данным ведомства, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет.

Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.