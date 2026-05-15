15 мая Следственный комитет завел уголовное дело после массового отравления учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. В Роспотребнадзоре сообщили, что у детей заподозрили острую кишечную инфекцию, а у некоторых выявили РНК норовируса.
Учреждение перевели на удаленное обучение. В столовой отбирают пробы готовой продукции и обследуют работников.
Рассказываем, что известно о массовом отравлении учащихся Красноярского кадетского корпуса 15 мая 2026 года.
По предварительным данным СК, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с жалобами на боли в животе обратились более 30 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет. Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части кадетов выявили РНК норовируса.
Мальчиков перевели на дистанционное обучение.
Следственный отдел по Советскому району завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование — на контроле прокуратуры.
Судя по сайту корпуса, образовательную организацию обслуживает ООО «Встреча ВК».
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, пищи, смывов с оборудования и поверхностей. Проверка коснется и работников столовой, которые занимались приготовлением пищи.
Расследование дела продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Добавим, что 1 марта 2018 года 25 учеников средних классов этого же кадетского корпуса пожаловались на плохое самочувствие. Позже детям установили диагноз «норовирус».
В тот раз специалисты Роспотребнадзора сообщили, что источником заражения учеников мог стать работник столовой.