Фото: КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя»

15 мая Следственный комитет завел уголовное дело после массового отравления учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. В Роспотребнадзоре сообщили, что у детей заподозрили острую кишечную инфекцию, а у некоторых выявили РНК норовируса.

Учреждение перевели на удаленное обучение. В столовой отбирают пробы готовой продукции и обследуют работников.

Рассказываем, что известно о массовом отравлении учащихся Красноярского кадетского корпуса 15 мая 2026 года.

Массовое отравление кадетов в Красноярске 15 мая 2026: число пострадавших, возраст, состояние

По предварительным данным СК, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с жалобами на боли в животе обратились более 30 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет. Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части кадетов выявили РНК норовируса.

Мальчиков перевели на дистанционное обучение.

Отравление красноярских детей-курсантов: причина, уголовное дело

Следственный отдел по Советскому району завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование — на контроле прокуратуры.

Судя по сайту корпуса, образовательную организацию обслуживает ООО «Встреча ВК».

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, пищи, смывов с оборудования и поверхностей. Проверка коснется и работников столовой, которые занимались приготовлением пищи.

Видео из Красноярского кадетского корпуса, где отравились дети

Видео: СК В Красноярске завели уголовное дело после отравления 33 кадетов

Расследование дела продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Добавим, что 1 марта 2018 года 25 учеников средних классов этого же кадетского корпуса пожаловались на плохое самочувствие. Позже детям установили диагноз «норовирус».

В тот раз специалисты Роспотребнадзора сообщили, что источником заражения учеников мог стать работник столовой.