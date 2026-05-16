Жителям Красноярска рассказали о жарке шашлыков во время противопожарного режима

15 мая сотрудники МЧС по Красноярскому краю напомнили о действующем в регионе особом противопожарном режиме. Жителям разъяснили правила приготовления шашлыка в это время. Оказалось, что жарить мясо можно, но только при строгом соблюдении нескольких требований.

Закон разрешает делать это либо на приусадебном участке, либо в специально отведенных местах, разрешается только в безветренную погоду, причем расстояние до любых зданий и построек должно составлять не менее пяти метров. Вокруг необходимо очистить зону минимум на два метра. Саму емкость для жарки нужно использовать только из несгораемых материалов.

При этом в МЧС подчеркнули, что готовить мясо на мангале в лесу или на берегу водоема за пределами населенного пункта категорически запрещено.

Если проигнорировать эти правила, то нарушителя оштрафуют на сумму от десяти до 20 тысяч рублей, если это физлицо. Для должностных лиц и организаций штрафы существенно выше, мы подробно писали о них и о запретах во время особого противопожарного режима.

