В Красноярском крае остаются затопленными 180 огородов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На утро 15 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, шесть дач, 180 огородов и 16 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, уровень воды на реке Енисей в Красноярске превысил неблагоприятную отметку 290 сантиметров (опасная отметка — 390). «КрасКом» уже продлил противопаводковый режим повышенной готовности.

На реке Чулым (поселок Балахта) уровень воды составляет 456 сантиметров (опасная отметка — 473).

Тем временем в Новокузнецке, как пишет сайт Vse42.ru, местный житель «заминировал» банк из злости.