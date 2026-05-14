В Красноярске стали известны новые даты отключения горячей воды

В Красноярске опубликовали новые даты отключения горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-2. В СГК напомнили, что коррективы внесла прохладная погода.

– Отключение горячей воды одновременно с отключенным отоплением доставит горожанам дискомфорт, – написал мэр Сергей Верещагин в социальных сетях.

Первое отключение горячей воды в краевом центре в 2026 году должно было стартовать 18 мая. Однако по обновленному графику это произойдет 27 мая.

Таким образом, горячая вода будет отсутствовать с 27 мая по 5 июня:

- в домах Октябрьского, Железнодорожного, Центрального районов;

- в большей части Свердловского района (за исключением домов по улицам Вавилова, Семафорной, Краснопресненской, в Водниках, в части домов по 60 лет Октября, на участках, прилегающих к Затонской, и в районе Предмостной площади).

О сроках гидравлических испытаниях в зоне теплоснабжения ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и в Солнечном специалисты компании сообщат дополнительно.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.

Отопительный сезон в краевом центре продлился 225 дней и завершился 6 мая. После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.