В Красноярске продали нефтебазу беглого бизнесмена Романа Гольдмана

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске земельный участок, терминал слива и налива нефтепродуктов обанкротившейся компании «Сибнефтьрезерв», ранее входившей в агрохолдинг Goldman Group скандального бизнесмена и экс-депутата Романа Гольдмана, продали за 50,2 миллиона рублей (при начальной цене в 96,3 миллиона). Результаты торгов опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Новым владельцем активов стала компания «Краспромнефть». В лот вошел земельный участок на улице Технологической.

На площади 12,2 тысячи квадратных метров находятся электроцех, сливной узел и система электроснабжения. Также победителю торгов досталась мебель и оргтехника.

Напомним, Роман Гольдман фигурирует в уголовном деле о хищении денег пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад».

Кроме того, в феврале 2024 года на бизнесмена завели второе дело — его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он обманом заключил договор займа с генеральным директором компании «Управление агроактивами» и получил 327 миллионов рублей. Эти деньги Гольдман планировал потратить на погашение долгов перед кредиторами.

Сейчас предприниматель находится за пределами Российской Федерации. В конце 2024 года стало известно, что его заметили в Мексике.