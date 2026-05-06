НовостиОбщество6 мая 2026 3:59

В Красноярске 9 мая на линию выйдет украшенный ко Дню Победы трамвай

Трамвайная платформа с атмосферой военного времени выйдет на маршрут 9 мая
Вячеслав КУИМОВ
Фото: мэрия Красноярска

9 мая в Красноярске на линию выйдет трамвай, украшенный ко Дню Победы. Как сообщили в мэрии, сейчас в депо завершают оформление праздничной платформы.

На открытой платформе воссоздали фрагмент окопа и выставили военную технику. Праздничный вагон запустят 9 мая по кольцевому маршруту «Красноярский рабочий – Мичурина – Щорса – 60 лет Октября – Матросова – Предмостная площадь».

В субботу Красноярск отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В городе пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.

Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.