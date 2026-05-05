Праздник со слезами на глазах: как отметить День Победы в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

9 мая Красноярск отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне - одну из самых значимых дат в истории страны. В городе пройдут торжественные митинги, концерты, патриотические акции и культурные события, объединяющие разные поколения.

В этот день красноярцы смогут не только почтить память героев, но и стать частью большого городского праздника, наполненного музыкой, историей и живыми эмоциями. Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.

Уличная выставка 0+

Экспозиция стилизована под газету «Красноярский рабочий» с тематическими колонками: сообщения Советского информационного бюро, рассказы о героических подвигах земляков на фронте, история эвакуации промышленности в Красноярский край, патриотическое движение жителей Красноярского края по сбору средств в Фонд Обороны, культура военного периода.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Площадь Мира возле Красноярской краевой филармонии до 15 мая, 17:00 Вход свободный

Концертная программа «Фронтовая бригада» 6+ Песни Победы, стихи и воспоминания о войне в исполнении творческих коллективов Дворца культуры. Крыльцо МАУ «ДК 1 Мая», ул. Юности, 16 6 мая, 17:00 Вход свободный

Концерт «А весною май звучит» 6+ Концерт народного хора ветеранов «Кировчане»: песни военных и послевоенных лет, народные композиции. МАУ ГДК «Кировский», ул. Кутузова, 91 6 мая, 14:00-15:00 Вход свободный

Патриотический квиз «Россия - Родина моя» 12+ Интеллектуальная игра с вопросами по истории России и ключевым событиям. ММАУ ЦПМП «Вектор», пр. Металлургов, 22а 6 мая, 16:00-18:00 Вход свободный

Футбольный турнир «Кубок Победы» 6+ Соревнования по футболу памяти Героя Советского Союза Д.Д. Мартынова. Стадион «Рассвет» имени Ю.А. Уриновича, ул. Высотная, 2л, стр.1 7 мая, 12:00-16:00 Вход свободный

Праздничный концерт «Письма с фронта» 6+ Театрализованные письма солдат, песни военных лет и танцевальные номера. ДК «Энтузиаст», п. Березовка, ул. Заводская, 57в 7 мая, 18:00-19:00 Вход свободный

Театрализованная программа «Золотая рожь Победы» 12+ Постановка о начале Великой Отечественной войны и мирной жизни, прерванной 22 июня 1941 года. МАУ «ПГДК», ул. Коломенская, 25 7 мая, 19:00-20:30 Вход свободный

Турнир по настольному теннису 6+ Соревнования среди родителей обучающихся, посвященные Дню Победы. МАОУ СШ №135, ул. Кутузова, 90 7 мая, 18:00 Вход свободный

Поэтический вечер «Строки о любви, мире и войне» 12+ Стихи о войне и любви, а также мастер-класс по вальсу. КЦ на Высотной, пр. Свободный, 48 8 мая, 16:00 Вход свободный

Праздничный концерт «Я - Родины славный защитник» 6+ Концертная программа с участием коллективов и гостей. СДК п. Солонцы, ул. Новостроек, 11 8 мая, 19:00-20:00 Вход свободный

Памятное мероприятие 0+ Митинг, посвященный годовщине Победы. Памятник воинам-спортсменам, о. Отдыха 8 мая, 12:00 Вход свободный

Встреча-беседа о патриотизме 6+ Встреча обучающихся с участниками СВО. ФОК «Каштак», ул. Ключевская, 57 8 мая, 10:00 и 15:00 Вход свободный

Торжественное собрание «Мы помним» 6+ Собрание, посвященное годовщине Победы. СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука, ул. Семафорная, 247Б 8 мая, 08:30 Вход свободный

Поднятие копии Знамени Победы 0+ Торжественная церемония с участием официальных лиц. Администрация города, ул. Карла Маркса, 93 9 мая, 09:00 Вход свободный

Торжественный митинг и возложение цветов 0+ Мероприятие у Вечного огня с участием гостей города. Площадь музея «Мемориал Победы», ул. Дудинская, 2а 9 мая, 10:00 Вход свободный

Торжественное прохождение воинских частей 0+ Парад военных подразделений и силовых структур. Пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (район Стелы) 9 мая 12:00-13:00 Вход свободный

Городской концерт ко Дню Победы 0+ Главный концерт с участием творческих коллективов города. Театральная площадь 9 мая, 14:00-19:00 Вход свободный

Большой праздничный концерт 0+ Концерт с участием творческих коллективов. Площадь Мира 9 мая, 20:00-22:00 Вход свободный

Онлайн-трансляции Дня Победы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

9 мая на краевом телеканале «Енисей» будет организован телемарафон «Наша Победа», где в течение 5 часов будут рассказы о наших героических земляках, гости в студии, прямые включения с мест событий. Начнется марафон в 9.00 часов и завершится в 14.00.

Агентством печати в День Победы будет организован ряд трансляций самых важных мероприятий:

10:00- Митинг на Мемориале Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

11:30- Театрализованный пролог и торжественное шествие воинских частей на пр. Красноярский рабочий

20:00- Уличный праздничный концерт на площади Мира

22:00- Праздничный салют

Посмотреть онлайн-трансляции можно будет на официальной странице агентства печати в социальное сети ВКонтакте и в эфире телеканала «Енисей».

Бессмертный полк 0+

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Одна из самых масштабных и трогательных акций Дня Победы вновь пройдет в Красноярске в очном формате. Тысячи горожан выйдут на улицы с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны, чтобы сохранить память о подвиге и передать ее следующим поколениям. Шествие объединит жителей и гостей города, превратившись в живую реку памяти, где каждая история - часть общей Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» Традиционное шествие с портретами ветеранов, тружеников тыла и всех, кто внес вклад в Победу. Колонна формируется после прохождения воинских частей и следует по маршруту протяженностью около 2,6 км. По пути будут работать музыкальные площадки, волонтеры, а также организованы точки с «солдатской кашей».

Пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (маршрут: от мемориала «Красноярск - город трудовой доблести» по ул. Инструментальной, Юности, Малаховской и обратно) 09.05, ориентировочно с 13:00 Вход свободный

Иные форматы участия Присоединиться к акции можно не только в формате шествия: «Стена памяти»- размещение фотографий родственников-ветеранов в учреждениях и организациях; «Бессмертный полк на транспорте»- размещение портретов на личном и общественном транспорте; «Бессмертный полк в школе и детском саду»- проведение уроков мужества, линеек и тематических выставок; «Бессмертный полк онлайн»- участие через сайт и соцсети с публикацией истории своего героя (онлайн-шествие 9 мая с 12:00). Для участия необходимо:

1. До 06.05.2026 подать заявку на сайте, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС.

2. В личном кабинете разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла, а также о тех, кто сражался за Родину.

4. Поделиться историей о своем герое в социальных сетях.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

КОНЦЕРТЫ

Весна! Победа! Красноярский государственный ансамбль песни «Краса» 6+

Концерт-благодарность, а также напоминание о том, как важно беречь и передавать из поколения в поколение наше богатое духовное наследие.

Филармония

пр. Мира, 2б

7 мая, 19:00

Билеты от 300 руб.

Искусство победы 6+

Шедевры музыки и поэзии в битве за Победу в Великой Отечественной войне.

Sebastian

пр. Мира, 118

8 мая, 19:00

Билеты 1000 руб.

Письмо с фронта 6+

Музыкально-литературная композиция, песни и стихи военных лет.

Филармония

пр. Мира, 2б

9 мая, 17:00

Билеты от 500 руб.

Победа будет за нами! 12+

Перенесемся в июнь 1941 года и вместе с современниками тех событий пройдем через тяжелые годы войны к долгожданному дню - 9 мая 1945 года.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

пр. Мира, 71-73

9 мая, 18:00

Билеты от 200 руб.

ТЕАТР

Любить на войне 12+

История о фронтовых судьбах, где среди боли и потерь рождается любовь, способная противостоять самой смерти. Герои проходят через войну, разлуки и испытания, чтобы сохранить память, чувства и веру в жизнь.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Театр оперы и балета

ул. Перенсона, 2

9-10 мая, 18:00

Билеты от 500 руб.

Завтра была война 16+

Драматичная повесть Бориса Васильева, посвященная юношеству, дружбе и личностному становлению.

Театр юного зрителя

ул. Академика Вавилова, 25

10 мая, 12:00 и 18:00

Билеты 1200 руб.

А зори здесь тихие…12+

Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду немецких десантников-диверсантов.

Театр юного зрителя

ул. Академика Вавилова, 25

12-13 мая, 19:00

Билеты 1100 руб.