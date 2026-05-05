Погорельцы села Кучерово Красноярского края начнут получать соцвыплаты 5 мая

Погорельцы из села Кучерово получат соцвыплаты.

Потерявшие жилье из-за крупного пожара жители села Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа начнут получать социальные выплаты 5 мая. Об этом рассказали в краевом правительстве. Напомним, пожар произошел утром 3 мая. Сначала в одном из домов по улице Комсомольской возникло возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на хозпостройки и другие жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева и уничтожил их. Из жильцов никто не пострадал. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по статье «Халатность». Размер причиненного хозяевам домов ущерба устанавливается.

Тем временем министр соцполитики края Ирина Пастухова сообщила, что выплаты жители села начнут получать уже 5 мая. Главе округа Петру Малышкину поставили ряд задач по оказанию помощи погорельцам, которые сейчас размещены у родственников.

- Выделили технику и людей, чтобы быстрее навести порядок. Красноярское отделение «Красного креста» организовало доставку и выдачу гуманитарной помощи. 42 человека подали заявления о предоставлении материальной помощи, – рассказал глава округа.

Известно, что к ликвидации последствий ЧП также подключится предприятие, где работает часть погорельцев.

