В селе Красноярского края крупный пожар уничтожил 14 двухквартирных домов

Утром 3 мая на востоке Красноярского края крупный пожар уничтожил 14 двухквартирных домов — без жилья остались 38 человек. По версии региональной прокуратуры, огонь вспыхнул в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа из-за неосторожного обращения с печью в ветреную погоду.

В итоге загорелись хозяйственные постройки и дома на улицах Комсомольской и Корнеева. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Размер причиненного ущерба только предстоит выяснить. Для жителей организовали пункт временного размещения на базе Александровской школы.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности. Максимальное наказание — один год лишения свободы.

Также прокуратура оценит причины и условия возникновения пожара, действия уполномоченных органов при ликвидации возгорания, а также соблюдение прав граждан на получение компенсации.

В краевом МЧС добавили, что пожарным удалось отрезать огонь от других строений, угроза распространения нет. На месте продолжают работать порядка 50 человек и 24 единицы техники.

За прошедшие сутки в регионе потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Спасатели призывают жителей ответственно относиться к пожарной безопасности и не сжигать сухую траву и мусор.

