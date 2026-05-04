В Красноярском крае спасатели ищут утонувшего семилетнего ребенка и мужчину

В Красноярском крае продолжаются поиски двух человек, утонувших 1 мая. Накануне, 3 мая, спасатели Канского поисково-спасательного отряда вновь проводили мероприятия на реке Кан, пытаясь найти тело семилетнего мальчика. Напомним, что он вместе с товарищем решил попрыгать по плавающим бревнам, упал в воду и погиб.

Тщательно обследована значительная территория: 80 тысяч квадратных метров береговой линии, 15 тысяч квадратных метров акватории водолазным телевизионным комплексом «Оптима» и 600 квадратных метров кошками. К сожалению, мальчика пока не удалось найти, поисковые работы продолжаются, - поделились информацией в КГКУ «Спасатель».

Кроме того, спасатели Красноярского ПСО по заявке полиции проводили поиски 46-летнего мужчины, пропавшего 1 мая на реке Есауловка. Обследовано 25 километров водной поверхности вдоль берега. Пока что усилия результатов не принесли.