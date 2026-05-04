В Красноярском крае после уничтожения огнем 14 домов завели уголовное дело

Уголовное дело заведено по статье «Халатность». Фото: прокуратура

В Красноярском крае по факту халатности и в связи с уничтожением имущества жителей села в результате пожара возбуждено уголовное дело. Напомним, что накануне, 3 мая, на востоке региона в селе Кучерово (Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ) прошлась огненная буря.

Причиной стало возгорание в одном из домов. Затем сильный ветер сделал свое дело – пламя перекинулось на соседние строения. В результате сгорели 14 жилых двухквартирных домов на улицах Комсомольской и Корнеева, без крыши над головой остались 38 семей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Размер ущерба устанавливается. Расследованием занимается региональный следком, дело заведено по статье «Халатность». В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение норм и требований пожарной безопасности.