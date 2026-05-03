На Есауловской петле под Красноярском потушили пожар

3 мая под Красноярском специалисты потушили пожар на Есауловской петле, который возник по вине туристов. Его площадь составила 17 гектаров, борьба с огнем шла на высоких крутых склонах и в условиях сильного ветра почти двое суток.

В краевом Лесопожарном центре сообщили, что их сотрудники работали без техники: пускали пламя навстречу, засыпали возгорания песком, затем заливали водой и применяли воздуходувки.

Напомним, что 1 мая на Есауловской петле отдыхала большая организованная группа туристов. В какой-то момент они запустили сигнальные фаеры. Так и начался пожар.

Лесопожарный центр предупреждает: за нарушение правил пожарной безопасности грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.