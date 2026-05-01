В Красноярском крае два человека пострадали в огне

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 42 пожара. Один из них, в поселке Дубинино, оказался смертельным для троих маленьких детей, оставленных без присмотра. Мы уже рассказывали подробно об этой трагедии.

В селе Новобирилюссы огонь уничтожил хозяйственные постройки и кровли двух жилых домов: пламя охватило три сотни квадратных метров. В огне пострал подросток, его увезли в больницу. Предварительная причина случившегося – короткое замыкание проводки.

В селе Майское Идринско-Краснотуранского округа выгорела кровля жилого дома, веранда и надворные постройки общей площадью 168 квадратов. Хозяин дома выжил, но за его здоровье борются врачи в стационаре. По предварительным данным, был совершен поджог.

