В Шарыповском округе задержали мать погибших при пожаре детей

1 мая стало известно, что в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края задержали 25-летнюю мать троих детей, которые погибли при пожаре. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, трагедия случилась утром 30 апреля в поселке Дубинино. Братья (одному четыре года, другому – три, третьему – один) были без присмотра, когда произошло возгорание. Их отец ушел на работу, а мать отлучилась в магазин. Известно, что всего у пары шестеро детей, троих из них не было дома.

По словам женщины, ее маленькие сыновья спали, когда она уходила. По пути она встретила знакомую и на какое-то время задержалась с ней поговорить и выпить спиртное. Пожарные уже тушили огонь в квартире, когда она вернулась.

Предварительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Очаг возгорания находился в детской.

Сейчас подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

