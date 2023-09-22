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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:12

В Красноярском крае 100-летний юбилей отметила врач Ирина Тарских

Женщина училась профессии еще у святителя Луки
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: краевая больница

Фото: краевая больница

100-летний юбилей отметила жительница Красноярского края Ирина Михайловна Тарских. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там рассказали, что женщина всю жизнь посвятила медицине. Она даже встречалась с профессором Войно-Ясенецким, Святым Лукой.

В медицинский университет Ирина Михайловна поступила в год его открытия. Это было в 1942. Во время учебы она и пересеклась со святителем Лукой. После университета женщина работала в краевой клинической больнице.

Вместе с мужем Михаилом Ирина Михайловна прожила 75 лет. Они воспитали двоих детей.