В Красноярском крае 100-летний юбилей отметила врач Ирина Тарских

Фото: краевая больница

100-летний юбилей отметила жительница Красноярского края Ирина Михайловна Тарских. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там рассказали, что женщина всю жизнь посвятила медицине. Она даже встречалась с профессором Войно-Ясенецким, Святым Лукой.

В медицинский университет Ирина Михайловна поступила в год его открытия. Это было в 1942. Во время учебы она и пересеклась со святителем Лукой. После университета женщина работала в краевой клинической больнице.

Вместе с мужем Михаилом Ирина Михайловна прожила 75 лет. Они воспитали двоих детей.