Вину признал полностью: установлены причины взрыва газа в Канске, в результате которого разрушилась часть пятиэтажного дома

После взрыва газа в пятиэтажке в Канске заведено уголовное дело. Фото: СК

В результате проверок, проведенных правоохранительными и надзорными органами, установлена причина взрыва газа, которая произошла 4 сентября в пятиэтажном доме в городе Канске. Напомним, что ЧП случилось вечером, когда многие жильцы уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все зняло буквально секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, причина всему – человеческая безалаберность. Люди, которые производили работу с газовым оборудованием, не имели допуска на подобные работы.

- Установлено, что работники не имели необходимой квалификации, не проходили аттестацию. Перед пуском газа не проверили оборудование на без проверки на герметичность всех технических элементов газопровода. Причастность остальных сотрудников к ЧП проверяется. В отношении работника службы «Канскмежрайгаз», который не убедился в герметичности газопровода, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Вину он признал полностью, находится под подпиской о невыезде, - сообщили в прокуратуре края.

Сейчас в пострадавшем доме полным ходом идет восстановление квартир. Две из них уже готовы к сдаче.