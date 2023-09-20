В зоне спецоперации погиб 43-летний житель Минусинска

Фото: администрация Минусинска

В зоне спецоперации погиб 43-летний минусинец Сергей Деревянко. Об этом сообщает сайт городской администрации Минусинка.

Сергей родился 5 апреля 1980 года, окончил школу №6, а позже его призвали в армию. Он служил на морском флоте командиром отделения засекреченной аппаратуры связи на пограничном корабле. После этого мужчина работал в соседней Туве.

5 июня этого года Сергей подписал контракт. Он служил стрелком мотострелковой роты. Погиб в сентябре этого года при выполнении боевых задач.

Прощание с бойцом пройдет сегодня, 20 сентября, с 11:00 до 12:00 в центре культурного развития (улица Народная, 17).

- Сергей навсегда останется примером мужества и самоотверженности для всех нас, - добавили в мэрии.