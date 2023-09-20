Дороги Красноярского края может накрыть туман

Фото: Мария ЛЕНЦ

В некоторых районах Красноярского края возможны затруднения в движении автомобилей и увеличение количества аварий из-за сильного тумана. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вечерний и утренний туман может накрыть автодороги федерального значения «Сибирь» и «Енисей» уже в ближайшие дни. Водителям следуют учитывать эту информацию и соблюдать осторожность.

Список опасных участков:

▪️ Боготольский район (584 – 602 км);

▪️ Ачинский район (626 – 644 км, 654 – 680 км);

▪️ Козульский район (683 км, 691 – 695 км, 706 км, 712 – 714 км, 722 – 734 км);

▪️ Емельяновский район (734 – 812 км);

▪️ Манский район (871 – 897 км);

▪️ Уярский район (902 – 947 км);

▪️ Нижнеингашский район (1100 – 1117 км, 1117 – 1176 км);

▪️ Балахтинский район (128 – 129 км, 144 – 158 км, 166 – 167 км, 170 – 173 км);

▪️ Новоселовский район (227 – 239 км);

▪️ Минусинский район (425 – 431 км);

▪️ Ермаковский район (604 – 625 км, 625 – 689 км, 693 – 701 км).