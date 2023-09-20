В Красноярске суда ждет женщина, причастная к пожару в ТЦ «Взлетка Plaza»

ТЦ "Взлетка Плаза" после пожара Фото: Юлия КОВАЛЬ

Завершено расследование уголовного дела, заведенного после пожара в ТЦ «Взлетка Plaza». Как сообщают в МВД, перед судом предстанет 47-летняя женщина, по чьей вине, как считает следствие, выгорела часть здания вместе с бутиками и рестораном.

Напомним, что все произошло 30 ноября 2022 года. Сообщение о пожаре поступило рано утром – около 06:00 часов. Изначально загорелась кровля торгового центра. Однако огонь частично повредил здание и внутри. Пожарные достаточно быстро локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров, а в 11:04 часов – полностью потушили. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Одна из сотрудниц ресторана забыла перед уходом выключить фритюрницу с маслом из сети. Из-за чего масло самовоспламенилось. Огонь быстро захватил помещение кухни кафе-бара, а затем перекинулся на отделку навесного фасада здания и на находящиеся в здании 19 бутиков. Общая сумма ущерба – более 101 миллиона рублей.

Было заведено уголовное дело «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Женщине грозит до 1 года лишения свободы.