Новым худруком красноярского театра оперы и балета стал Дмитрий Юровский

Фото: театр оперы и балета им. Хворостовского

Коллективу театра оперы и балета им. Хворостовского представили нового худрука. Им был назначен Дмитрий Юровский, который станет главным дирижером. Встреча состоялась перед началом 46-ого творческого сезона в театре.

Отметим, что новый худрук ранее руководил Новосибирским театром оперы и балета, Королевской Фламандской оперой в Антверпене и Генте и оркестром «Русская филармония». Вместе с Юровским коллективу представили двух новых дирижеров – Михаила Леонтьева и Эльдара Нагиева.

– В этом сезоне рядовых спектаклей у нас просто не может быть: все они должны восприниматься нами как премьерные. Уровень театра определяется не премьерами, которые, конечно, очень важны. Наша основная деятельность— это текущий репертуар. Театр, который носит имя Дмитрия Хворостовского, должен показывать уровень, соответствующий имени и славе этого великого артиста, – заявил Юровский.