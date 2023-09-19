В Красноярском крае установили новые прожиточные минимумы

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В Красноярском крае установили новые размеры прожиточных минимумов на 2024 год. Цифры были официально опубликованы краевым правительством: цифры выросли в сравнении с текущим годом примерно на тысячу рублей.

ВПМ на душу населения в следующем году составит 17 153 рубля. В этом году действует порог в 15956 рублей. ВПМ для трудоспособного населения составит 18 697 рублей при 17392 в 2023 году.

Также новые величины прожиточного минимума будут установлены на детей и пенсионеров. ВПМ для одного пенсионера составит 14 752 рубля при 13722 в текущем году, а для детей – 17 408 рублей при 16642 в 2023 году.