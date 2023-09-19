Красноярские автохамы заплатят более 7,3 миллиона за парковку на газонах. Фото: администрация Советского района

Красноярские автохамы должны заплатить более 7,3 миллиона за парковку на газонах. Уточним, это данные даже не по всему городу, а только по Советскому району. В администрации района сообщили, что за три месяца здесь привлекли к ответственности 1487 любителя припарковать свои автомобили в неположенном месте. Это почти вдвое меньше, чем за весь прошлый год. Как показывает статистика, тот, кто уже однажды получил штраф за нарушение правил благоустройства, впредь старается больше не оставлять свой автомобиль в неположенном месте.

Почти 6,2 миллиона рублей уже поступили в городской бюджет.

Парковка на газоне, детских площадках и даже клумбах – одно из самых распространенных нарушений правил благоустройства. Штрафы: для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей; для юридических – от 80 до 100 тысяч.

Один из эффективных способов зафиксировать нарушителя – автоматическая система «Дозор-МП». Комплекс фотографирует машину нарушителя, фиксирует госномер, а также время и место стоянки автомобиля. Затем постановление направляется на почту нерадивого водителя.