В Красноярском крае на инвестпроектах предлагают 5,6 тысяч вакансий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае реализуются десятки инвестиционных проектов, от южных районов до самых северных. И везде нужны рабочие руки. Причем зачастую на новых развивающихся предприятиях работодатель предлагает заработную плату выше.

По данным краевого агентства труда и занятости населения, в региональном банке вакансий сейчас имеются 5,6 тысячи предложений работы на инвестпроектах. Требуются рабочие и служащие в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Что касается географии, то специалисты требуются на Таймыре и в Эвенкии, в Большеулуйском, Богучанском, Балахтинском, Кежемском, Минусинском, Мотыгинском, Назаровском, Туруханском, Северо-Енисейском, Ужурском, Шушенском районах, в Минусинске, Норильске и Красноярске.

Служба занятости активно содействует тому, чтобы работник и работодатель нашли друг друга. Более 80 % вакансий заполняется как раз через службу занятости. Одним из мероприятий являются специальные ярмарки вакансий. С начала года в результате их проведения было закрыто около 2,6 тысячи предложений работы, в том числе на проекте «Енисейская Сибирь».

Проект «Система кадрового обеспечения инвестиционных проектов» краевая служба занятости реализует с 2019 года. За это время с помощью центров занятости закрыто около 19 тысяч вакансий инвестиционных проектов.