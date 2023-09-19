Вопрос о начале отопительного сезона в Красноярске остается открытым Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопрос о начале отопительного сезона в Красноярске остается открытым. Решение о дате начала отопительного периода находится в стадии согласования, сообщают в администрации города.

Есть две точки отчета – календарная и фактическая. Первая – 15 сентября. Но в последние годы коммунальщики и местные власти все чаще отталкиваются от второй, которая определяется среднесуточной температурой воздуха. Батареи в квартирах принято «включать», когда в течение пяти суток средняя температура не превышает +8 градусов.

Однако что происходит: либо лето еще не завершилось, либо обычное лето плавно перетекло в «бабье» - но синоптики обещают, что похолодания в ближайшую неделю не предвидится. До конца недели температурные качели будут очень слабыми и составят 6 – 8 градусов выше нуля ночью и до 20 градусов днем.

- Технически подключить городские здания к системе централизованного отопления в Красноярске возможно в любой момент. Сети находятся на непрерывной циркуляции. Подключиться к отоплению раньше официального начала отопительного сезона можно. Это уже делают по заявкам от медицинских и социальных учреждений, у которых есть такая необходимость, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.