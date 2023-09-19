В Ачинске годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Фото: МВД

В Ачинске годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. В медицинском учреждении, куда его госпитализировали, ему оказали всю необходимую помощь. Но затем медики сообщили о случившемся в полицию: ребенок упал с большой высоты и получил серьезные травмы.

Правоохранители выехали на место происшествия. Предварительно было установлено, что мать находилась в квартире и занималась по хозяйству. Малыш был предоставлен сам себе, играл в комнате. Забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала, в результате он оказался на земле.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ранее семья на учете в ПДН не состояла. В настоящий момент инспекторы по делам несовершеннолетних всесторонне изучают обстоятельства происшествия, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.