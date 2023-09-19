В Минусинском районе Красноярского края обнаружили бешенство животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Восточном Красноярского края обнаружили бешенство животных. Источник вспышки — лисица, которая пробралась на частное подворье. Об этом сообщает сайт Sibnovosti со ссылкой на администрацию Минусинска.

Сейчас в селе объявили карантин, на месте работают ветеринары.

Специалисты напомнили, что самый надежный способ борьбы с опасным инфекционным заболеванием — вакцинация своих питомцев (один раз в год). Процедура бесплатная.

Если у вашего животного наблюдаются резкие изменения в поведении — это повод для обращения к ветврачам.

Отметим, что при вспышке заболевания владельцу непривитого питомца грозит административная ответственность.