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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:33

В Красноярском крае 14-летний подросток ушел из детского дома

В Канске 14-летний парень сбежал из детского дома имени Гагарина. Он направился в Кемеровскую область
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Днем 18 сентября в Канске 14-летний парень ушел из детского дома имени Гагарина. Волонтеры из «Поиска пропавших детей - Красноярск» сообщили, что подросток направился в Кемеровскую область.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худой, русые короткие волосы.

Был одет: черная жилетка с надписью Adidas белого цвета на груди, черная кофта с капюшоном (ее видно на фото), спортивные штаны черного цвета, носки белые и кроссовки черного цвета.

Если вы видели Артема, то позвоните по телефону 8 (39161) 4-20-01 (полиция города Канска), 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.