В Красноярском крае по вине пьяного водителя пострадала 10-летняя девочка

Фото: МВД по Красноярскому краю

16 сентября в Красноярском крае 10-летняя девочка пострадала в результате неосторожного вождения пьяного жителя поселка Новокаргино Енисейского района. Об этом сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, в минувшую субботу 58-летний мужчина на «Лексусе» выехал с дороги в кювет, а после этого врезался в ограждение и ворота частного жилого дома. В этот момент в ограде гуляли дети. За забором находился ребенок, который не успел отбежать и попал под колеса автомобиля. В результате ДТП девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

Водитель был сильно пьян — показания прибора составили 1,20 мг/л выдыхаемого воздуха.

Мужчине вынесен протокол по ч. ст. 12.8 КоАП РФ. Эта санкция предусматривает лишение прав на срок до 2 лет, а также штраф.