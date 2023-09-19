Красноярцев позвали на туристический фестиваль «Сгущёнка»

Фото: администрация Красноярска

Жителей Красноярска и гостей города позвали на туристический фестиваль «Сгущёнка», который пройдет 23 сентября, в субботу, с 10:00 до 20:00 на базе отдыха «Чайка». Об этом сообщает мэрия.

В рамках фестиваля горожане смогут попробовать себя в различных видах туризма. Основные локации начнут работу в 14:30. Тематические площадки откроются на улице Базайская, 242/1, гости смогу посетить различные мастер-классы, поучаствовать в краеведческой викторине, выиграть призы, послушать выступления кавер-групп, пройти веревочный городок и многое другое.

Финалом мероприятия станет маршрут на Торгашинский хребет . Поход стартует в 20:00 от базы отдыха «Чайка» до скалы Красный гребень.

Фото: администрация Красноярска

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться по ссылке.

- Программа фестиваля очень разнообразна и позволяет оценить свои возможности, помогает исследовать окружающий мир. Таким образом фестиваль становится не только площадкой для обмена опытом, но и местом, где люди могут узнать что-то новое, найти вдохновение для занятий туризмом, даже если они с ним только знакомятся, - рассказывает Артем Толстобров, исполняющий обязанности директора ММАУ.

Дополнительную информацию можно найти на официальной странице молодежного центра «Центр путешественников» в социальных сетях​ или по телефону: 227-92-01.