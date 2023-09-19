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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:43

В Красноярске в жутком ночном ДТП погиб сотрудник Росгвардии

Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Ястынская и Воронова в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске в жутком ночном ДТП погиб сотрудник Росгвардии

В Красноярске в жутком ночном ДТП погиб сотрудник Росгвардии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ночном ДТП погиб сотрудник Росгвардии. В ведомстве подтвердили эту информацию, подчеркнув, что 23-летний сослуживец ехал на пассажирском сидении служебного автомобиля. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Предварительно известно, что авария произошла на перекрестке улиц Ястынской и Воронова. Ведомственный автомобиль начал поворот налево на разрешающий для него зеленый сигнал светофора. В тот же момент на встречной полосе затормозил автомобиль у стоп-линии, как положено. И тут его на бешенной скорости обгоняет другой и – врезается в автомобиль Росгвардии, она отлетает в ограждение, получает значительные повреждения. Виновник аварии улетел в столб.

Все это попало на камеру видеонаблюдение и будет учтено при проведении проверки. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела на лихого гонщика.