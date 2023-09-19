Художник-скульптор Даши Намдаков готов оформить станцию метро в Красноярске

Скульптура «Трансформация» в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бурятский художник-скульптор Даши Намдаков хочет оформить одну из станций красноярского метро. Об этом он сообщил изданию ТАСС.

- Мы с удовольствием занялись бы проектом, потому что я учился в этом городе. Я бы с удовольствием погрузился в эту тему сейчаc, - рассказал Намдаков.

Отмечается, что у художника уже есть опыт в оформлении станций подземки. Уже в конце этого года в Москве откроется станция «Потапово». За ее проектирование Намдаков получил архитектурную премию как ключевой соавтор.

На одну из работ Даши Намдакова можно посмотреть в Красноярске прямо сейчас — его ландшафтная скульптура «Трансформация» украшает сквер на территории кампуса СФУ (возле здания на проспекте Свободный, 79 ст3).

Скульптура «Трансформация» в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Скульптор добавил, что возможный проект станции метро в Красноярске должен быть уникальным.

- Я не могу сейчас сказать, в каком стиле это должно быть, это большой творческий процесс. <…> Для меня, если такая задача будет, это всегда новое произведение искусства, - говорит Намдаков.