В Абакане 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса внедорожника

Фото: Госавтоинспекция Хакасии

Вечером 18 сентября в Абакане 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хакасии.

Все произошло около 18:50 в районе дома на улице Советская, 42. По предварительной информации, 34-летняя женщина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser врезалась в 10-летнего ребенка, который двигался на велосипеде по пешеходному переходу. Школьник получил травмы головы и раны коленного сустава.

Фото: Госавтоинспекция Хакасии

Дорожные полицейские напоминают, что движение по пешеходному переходу на велосипеде запрещено.

В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный материал.