В Красноярском крае в два раза выросло количество заболевших ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отмечается резкий рост случаев ОРВИ. По сообщению главного регионального санитарного врача Дмитрия Горяева, на прошедшей неделе количество заболевших превысило 13 тысяч жителей. Это почти в два раза больше, чем на предшествующей неделе. При этом 50% заболевших – дети, что характерно в период формирования детских коллективов после летнего отдыха.

- В целом на территории Красноярского края уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемический порог. Пока в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы). Отмечу, что в настоящее время среди жителей края регистрируется незначительный рост числа заболевших COVID-19 – на 1,3%, - рассказал Дмитрий Горяев.